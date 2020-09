Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, 6 Uhr, stürzte ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem Radweg entlang der Bahngleise in der Oberstraße, als er einen abgestellten E-Scooter zu spät erkannte. Beim Ausweichen kam es zum Sturz. Der Mann verletzte sich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

