POL-FR: Zell im Wiesental: 20000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Von Schönau kommend befuhr am Freitag, 29.01.2021 gegen 12.00 Uhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Renault Masters die B 317 in Fahrtrichtung Schopfheim. Auf dem letzten gerade verlaufenden Streckenabschnitt vor der Ortseinfahrt von Atzenbach scherte dieser zum Überholen aus und übersah dabei, den in gleicher Richtung bereits überholenden VW Golf. Es kam zum Streifvorgang, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

