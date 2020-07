Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200722-3: Senior bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (22. Juli) ist ein 81-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen.

Der 81-jährige Kölner fuhr gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße (B) 264n in Richtung Düren. Auf gerader Strecke kam er nach links von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen den Lkw eines 50-jährigen Mannes, der in Richtung Gymnich unterwegs war. Der 81-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Ein medizinischer Notfall ist nicht auszuschließen. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln und anschließender Reinigung der Fahrbahn ist die B 264n noch bis voraussichtlich etwa 18:30 Uhr zwischen dem Kreisverkehr B 264n/B 477 und B 264n/K 17 gesperrt.(nh)

