Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200720-2: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag (20. Juli) einen Tresor. Eine Mitarbeiterin (58) eines Bekleidungsgeschäftes an der Oststraße im Outlet Center öffnete gegen 09:30 Uhr die Türen der Filiale. Als sie das Geschäft betrat, stellte sie fest, dass eingebrochen worden war. Im Inneren hatten unbekannte Tatverdächtige die Lagerräume durchwühlt und einen Tresor entwendet. Am Abend zuvor waren nach Angaben eines Zeugen (47) noch alle Eingänge ordnungsgemäß verschlossen und keine Einbruchspuren vorhanden. Das Kriminalkommissariat 21 bittet Zeugen um Ihre Mithilfe. Zum Abtransport des Tresors benötigten der oder die Tatverdächtigen vermutlich ein Fahrzeug. Sollten Sie in der Zeit von 22:00 Uhr bis 09:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich unter der 02233 52-0 zu melden. (akl)

