Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200720-4: Exhibitionist festgenommen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am Sonntag (19. Juli) einen 42-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der vor mehreren Frauen masturbiert hatte.

Drei Zeuginnen sahen gegen 15:30 Uhr einen Mann mit heruntergelassener Hose, der an einem Baum am Bleibtreusee stand. Da er sich offensichtlich vor den Augen der Frauen selbst befriedigte, riefen die Zeuginnen die Polizei. Die Beamten trafen den Mann kurze Zeit später auf der Luxemburger Straße an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nicht um den Exhibitionisten, der mit einem Phantombild gesucht wird (POL-REK: 200715-5: Exhibitionist entblößte sich - Brühl). In diesem Fall gehen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 mehreren Zeugenhinweisen nach. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell