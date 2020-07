Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200721-1: Autofahrer fuhr in Schlangenlinien - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (20. Juli) einen 35-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand.

Den Polizisten fiel der Mann mit Schweizer Kennzeichen gegen 22:30 Uhr auf der Erfttalstraße in Fahrtrichtung Kerpen auf. Da der Autofahrer in Schlangenlinien fuhr und immer wieder leicht in die Gegenspur geriet, hielten sie ihn an und kontrollierten ihn. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Der Mann behauptete, sich fahrtüchtig zu fühlen und gab an, noch am selben Tag zurück in die Schweiz fahren zu wollen. Die Beamten untersagten ihm jedoch die Weiterfahrt und nahmen ihn stattdessen mit zur Polizeiwache in Kerpen. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Den 35-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss. (nh)

