Polizei Gütersloh

POL-GT: Rauchentwicklung in Kellerraum

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TW) - Am Samstagnachmittag (05.10., 13.40 Uhr) kam es in der Heidewaldstraße zu starken Rauchentwicklungen in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses. Ersten Erkenntnissen nach entstand der Brand durch einen technischen Defekt an einem Wäschetrockner. Das Feuer konnte binnen kurzer Zeit durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden umfasst das beschädigte Gerät samt Inhalt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150,00 Euro.

