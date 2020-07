Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200722-1: Mann verletzte Frau im Gesicht - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (21. Juli) hat ein unbekannter Mann eine 39-jährige Frau mit einer Metallstange im Gesicht getroffen. Die 39-Jährige befand sich mit ihrem einjährigen Kind gegen 16:00 Uhr auf dem Spielplatz an der Maastrichter Straße. Während die Frau auf einer Bank und ihr Kind im Kinderwagen saß, näherte sich ein ihr unbekannter Mann. Dieser grüßte die 39-Jährige zunächst und ging an ihr vorbei. Dann machte er plötzlich kehrt und fragte, wie es ihr gehe. Der Mann hielt derweil schon eine Metallstange in der Hand. Plötzlich holte er aus und schlug mit der Stange in ihre Richtung. Er traf sie dabei an der Stirn. Im Anschluss umklammerte er die Frau, die jedoch laut um Hilfe schrie. Der Mann ließ von der 39-Jährigen ab und lief in unbekannte Richtung davon. Die Ermittlungen zur Motivation des Mannes dauern an. Deshalb sucht das Kriminalkommissariat 22 nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Mann gesehen haben. Der Mann war 20 bis 25 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß. Er trug eine Kappe, eine Brille, eine blaue Jeanshose und hatte eine Umhängetasche bei sich. Mit sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 bei der Polizei. (akl)

