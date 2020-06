Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter schubst 63-jährigen Mann vom Fahrrad

Ludwigshafen - Nord (ots)

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 63-Jährige von seinem Fahrrad gestoßen hat. Der Radfahrer war gegen 00:30 Uhr auf der Frankenthaler Straße stadteinwärts, der unbekannte Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu Fuß, unterwegs. Plötzlich wechselte der Unbekannte die Straßenseite und ging auf den Radfahrer zu. Grund- und wortlos stieß der Unbekannte den 63-Jährigen vom Fahrrad. Noch nicht genug - der dreiste Täter bewarf anschließend den gestürzten Radfahrer mit dort abgestelltem Sperrmüll. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Tatort war in der Nähe der Tankstelle in der Frankentaler Straße. Der Gesuchte ist auffallend muskulös, ca. 1,75 m groß und hat einen Glatzkopf. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und weiße Schuhe. Hinweise unter 0621-963-2222 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

