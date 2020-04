Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, fuhren ein 63-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen und ein unbekannter Autofahrer nebeneinander auf der Hertener Straße. Von hier aus wollten beide Autofahrer zweispurig nach rechts auf den Königswall abbiegen. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es konnte lediglich angegeben werden, dass er ein silbernes Auto gefahren hat. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

Am Dienstagmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Hyundai i10 auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Recklinghäuser Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Mazda MX5 an der Iserlohner Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 1.800 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

