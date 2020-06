Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Lokal

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von 31.05. auf den 01.06. mit einem Stein, sowie einem Gullideckel die Fensterscheibe eines in der Dessauer Straße in Ludwigshafen befindlichen Lokals. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell