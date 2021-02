Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: gefährliches Überholmanöver - Unfallflucht

Bad Krozingen - Hausen (ots)

Am 29.01.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der B31, zwischen Rimsinger Ei und Bad Krozingen-Hausen, zu einem Verkehrsunfall infolge eines gefährlichen Überholmanövers. Die Geschädigte fuhr zunächst mit ihrem PKW auf der B31 in Richtung Bad-Krozingen. Kurz vor dem Ortsteil Hausen näherte sich von hinten ein Rettungswagen mit Blaulicht. Die Geschädigte selbst sowie mehrere andere Fahrzeuge hinter ihr fuhren an den rechten Fahrbahnrand, ebenso mehrere entgegenkommende Fahrzeuge, welche in Richtung Breisach fuhren. Nachdem der Rettungswagen die stehenden Fahrzeuge passiert hatte, fuhr die Geschädigte wieder an. In diesem Moment überholte ein unbekannter, blauer PKW, mit hoher Geschwindigkeit die noch am Fahrbahnrand in Richtung Breisach stehenden Fahrzeuge. In der Folge kam es zur seitlichen Streifkollision zwischen dem Überholenden und der Geschädigten. Der Überholende setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Aufgrund der Gesamtsituation erscheint es möglich, dass der Überholende nicht absichtlich überholte, sondern die im Fahrbahnrand stehenden Fahrzeuge schlicht zu spät realisierte und um einen Auffahrunfall zu vermeiden die Kolonne überholte.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen PKW gehandelt hat. Zum genauen Fahrzeugtyp, Kennzeichen oder den Insassen konnte die Geschädigte keine Angaben machen. Das Fahrzeug dürfte auf der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen, blauen PKW machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0 zu melden.

RM / FH

