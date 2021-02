Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.01.2021, gegen 11.30 Uhr, betrat ein bislang noch unbekannter Täter den Kiosk in der Lange Straße in Waldkirch und forderte unter Vorhalt eines großen Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Noch bevor die Angestellte dieser Aufforderung nachkommen konnte, begab sich der Mann hinter den Kassentresen und entnahm sich das Geld selbständig aus der Kasse. Anschließend verließ er den Kiosk in unbekannte Richtung.

Der Täter soll ca. 40-50 Jahre alt und 170-175 cm groß gewesen sein. Er trug einen auffallenden, dünnen, orangenen Schal oder Tuch mit kleinen Punkten bemustert vor dem Gesicht, eine schwarze Wintermütze, eine schwarze Winterjacke, eine auffallend helle oliv-grüne Hose und schwarze Schuhe.

Über die Höhe des Raubgutes kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (07641-582-200) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können.

