Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Schnee und Eis sorgen für viele Verkehrsunfälle

Freiburg (ots)

Breisach am Rhein - Glatte Straßen durch Schnee und Eis haben in den umliegenden Gemeinden zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Mehrere Autofahrer unterschätzen die Gefahr der glatten Fahrbahn und passten ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsbedingungen an, weshalb die Polizei Breisach zu einer Vielzahl von Unfällen ausrücken musste. Es wurde niemand verletzt. Die Unfallfolgen beschränkten sich auf Sachschäden.

