Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0786 --Fußgänger von Auto erfasst--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Stapelfeldtstraße Zeit: 25.11.2020, 13:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag erfasste eine 25-Jährige mit ihrem Auto in Gröpelingen einen Fußgänger. Der 44-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 13:00 Uhr stand die 25-Jährige mit ihrem BMW an der roten Ampel in der Liegnitzstraße und wollte nach links in die Stapelfeldtstraße in Richtung Innenstadt abbiegen. Als die Ampel auf Grün sprang fuhr sie los. Währenddessen ging der 44-Jährige aus derselben Richtung kommend über die Straße. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste die Frau mit ihrem BMW beim Abbiegevorgang den Fußgänger. Dieser wurde dadurch auf die Straße geschleudert. Durch den Aufprall erlitt er Knochenbrüche und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, um wichtige Medikamente zum Unfallort zu bringen. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell