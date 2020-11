Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0783 --Verkehrsunfall in Findorff--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, Münchener Straße / Hemmstraße Zeit: 24.11.2020, 16:07 Uhr

Dienstagnachmittag musste eine Pedelecfahrerin in Findorff aufgrund eines anderen Fahrradfahrers stark bremsen. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Die Polizei sucht den beteiligten Radfahrer und Zeugen des Unfalls.

Die 77-jährige Frau befuhr kurz nach 16 Uhr mit ihrem Pedelec die Münchener Straße in stadteinwärtige Richtung. Kurz vor der Kreuzung überquerten nach ihren Angaben mehrere Radfahrer die Hemmstraße in ihre Richtung. Ein Mann sei direkt vor ihr nach links abgebogen. Um einen Zusammenstoß mit ihm zu verhindern, bremste die 77-Jährige stark. Dabei stürzte die Frau mit ihrem Pedelec. Alarmierten Rettungskräfte versorgten sie am Unfallort und brachten sie mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Ob er den Sturz bemerkt hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet den beteiligten Mann, sowie Zeugen des Unfalls sich bei Polizei zu melden. Hinweise nimmt jederzeit die Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer 0421 362-14850 entgegen.

