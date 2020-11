Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0779 --Polizei Bremen - Anruf genügt--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen Neustadt, Horn-Lehe, Findorff Zeit: 22.11.20 - 24.11.20

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Findorff einen Graffiti-Sprayer vorläufig fest. Dazu registrierten die Ermittler weitere Sachbeschädigungen in der Neustadt und in Horn-Lehe und suchen nach Zeugen.

Eine 21 Jahre alte Bremerin parkte am Sonntag ihren Mercedes in der Peter-Weiss-Straße. Am Montagnachmittag stellte sie fest, dass Unbekannte mehrere Kratzer und zwei mit Farbe aufgesprühte Hakenkreuze an dem Auto hinterließen. In der Nacht zu Dienstag wurde die Fassade des Ordnungsamtes und der Polizeistation in der Borgfelder Landstraße ebenfalls mit Farbe beschmiert. Gegen 3.15 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung in der Admiralstraße eine großflächig mit dem Slogan "No Pasaran" beschmierte Hauswand. In unmittelbarer Nähe konnten die Einsatzkräfte einen 28 Jahre alten Mann stellen. Der Bremer war mit Spraydosen und Stiften ausgestattet und zeigte sich geständig. Zudem gingen auf sein Konto noch Sachbeschädigungen an zwei am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen. Hier hinterließ er Schriftzüge wie "Fuck Nazi Cops" oder "Kein Meter dem Faschismus".

Die Polizei hat Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigungen gefertigt. Zeugenhinweise zu allen drei Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell