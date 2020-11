Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss kontrolliert

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 32-jährigen Autofahrer in der Berliner Straße. Der 32-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins. Außerdem stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ein auf der Polizeidienststelle durchgeführter beweissicherer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der 32-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

