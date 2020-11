Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Sonntag, 08.11.2020, gegen 04.30 Uhr, wurde in der Berliner Straße in Ludwigshafen ein 32jähriger Mann aus Bad Breisig einer Verkehrskontrolle unterzogen, welcher mit einem Pkw versuchte an der Örtlichkeit einzuparken. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest an der Kontrollörtlichkeit ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Ein nochmals auf der Dienststelle durchgeführter Test mittels eines gerichtsverwertbaren Alkoholtestgerätes ergab 0,82 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 32jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 32jährigen Mann wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Da es sich bei dem Fahrzeug um den Pkw des 59jährigen Vaters des Fahrers handelte, wurde weiterhin ein Verfahren bzgl. des Duldens Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Vater des Fahrzeuglenkers eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und der 32jährige Mann musste seine Heimreise ohne das Fahrzeug seines Vaters antreten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell