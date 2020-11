Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - PKW-Aufbruch

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.11.2020, 16.00 Uhr bis Samstag, 07.11.2020, 08.30 Uhr, wurde in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen die rechte Seitenscheibe eines geparkten schwarzen Fiat Puntos einer 62jährigen Frau aus Limburgerhof eingeschlagen. Der oder die Täter haben anschließend das Innere des Fahrzeugs durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich aufgrund der Beschädigung auf ca. 500 Euro.

