Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt aufgrund der Einnahme von Cannabis

Ludwigshafen-InnenstadtLudwigshafen-Innenstadt (ots)

Am Samstag, 07.11.2020, kurz nach 01.00 Uhr, wurde in der Wredestraße in Ludwigshafen ein 21jähriger Frankenthaler mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Da ein durchgeführter Vortest positiv auf Cannabis verlief und der Fahrer einen Drogenkonsum vor einigen Tagen zugab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell