Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeuge greift Bundespolizisten an

Halle (ots)

Am 22. August 2020, gegen 21:40 Uhr wurde die Bundespolizei in Halle wegen einer räuberischen Erpressung am Riebeck-Rondell um Unterstützung gebeten. Zeugen gaben an, dass hier ein Mann von einem bisher Unbekannten mit einem Ziegelstein bedroht worden sei und die Herausgabe seines Fahrrades und Geldes gefordert wurde. Vor Ort konnten die Beamten jedoch weder den Geschädigten noch den Täter feststellen. Während der Befragung von Zeugen des Verbrechens, sprang unverhofft ein 36-Jähriger einen Bundespolizisten an und beschimpfte ihn. Glücklicher Weise konnte dieser Angriff abgewehrt werden und der Angreifer wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Nachdem der Deutsche sich beruhigt hatte, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er wird sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Polizisten, Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell