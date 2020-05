POL-PDLD: Edenkoben - Warnhinweis Falsche Polizeibeamte

Polizeidirektion Landau

!!! Achtung !!! Aktueller Warnhinweis !!! Seit heute Mittag (11.05.) rufen vermehrt falsche Polizeibeamte bei Bürgern in Edenkoben an und versuchen betrügerisch deren Geld zu erlangen. Die Masche ist wie folgt: die Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus. Angeblich wurden Einbrecher geschnappt die einen Zettel bei sich trugen auf dem der Name und die Adresse des Angerufenen stehen würden. Zur Sicherheit solle man nun seine Wertsachen und Bargeld bereithalten, ein (falscher) Polizeibeamter käme vorbei und hole die Wertsachen ab. Ein dreister Betrugsversuch!!! Niemals würde die echte Polizei von ihnen so etwas verlangen! Gehen sie nicht auf den Anruf oder die Fragen ein, legen sie auf und informieren sie die örtliche Polizeidienststelle. Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550 od. piedenkoben@polizei.rlp.de

