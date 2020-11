Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt aufgrund der Einnahme von alkoholischen Getränken in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen-MundenheimLudwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstag, 07.11.2020, gegen 01.40 Uhr, wurde der Pkw eines 21jährigen Mannes aus Waldsee in der Pfarrer-Krebs-Straße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 21jährigen Fahrers wahrgenommen werden konnte, führte dieser einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,9 Promille ergab. Auf der Dienststelle bestätigte sich der Promillewert mittels eines gerichtverwertbaren Atemalkoholtestgerätes. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bzgl. der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell