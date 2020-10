Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Vereinsgaststätte

Wiesweiler (ots)

Langfinger sind in das Club-Gebäude in der Bahnhofstraße neben der B 420 eingebrochen und haben einige Schränke aufgebrochen. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei fragt wer zwischen Montag, 12:00 Uhr und Dienstag, 09:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Gaststätte bemerkt hatte, die mit dem ungebetenen Besuch in Zusammenhang stehen könnten. Die Polizeiinspektion in Lauterecken ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

