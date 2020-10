Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lagergebäude mit Farbe besprüht

Wolfstein (ots)

Verschiedene Schriftzüge sind bereits vor einigen Tagen auf die Wand eines alten Lagergebäudes am Waldturnplatz gesprüht worden. So sind Abkürzungen für einen Verein der dritten Liga, aber auch eines örtlichen Fußballvereins zu finden. Beleidigende Abkürzungen waren ebenfalls im Repertoire der Schmierfinken vorhanden. Die Örtlichkeit befindet sich in der Verlängerung der Straße Im Tauchental, etwa Höhe Zufahrt zum Schulgelände. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

