POL-PDKL: Vandalen im Toilettenwaggon

Am letzten Freitag sind Sachbeschädigungen im Toilettenwaggon am ehemaligen Bahnhof begangen worden. Zwischen 08:00 und 18:00 Uhr haben Unbekannte einen Metallschrank durch Feuer beschädigt, eine Toilettenpapierhalterung total verbogen und eine andere angezündet. Vermutlich hat durch das Feuer der an der Decke befindliche Feuermelder ausgelöst. Dieser wurde hierauf mitgenommen. Der Toilettenwaggon wird an der Draisinenstrecke als öffentliche Toilette genutzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

