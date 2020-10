Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Heute noch nichts getrunken" - Problematik Restalkohol

Ramstein-Miesenbach (ots)

Diese Angaben machte ein 31-jähriger Mann gegenüber der Polizei Landstuhl. Die Beamten hatten den Pkw-Führer am Montagmittag in Ramstein einer Verkehrskontrolle unterzogen und Atemalkoholgeruch festgestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer mit nahezu 2 Promille unterwegs war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein einbehalten. Im Nachgang erzählte der junge Mann, dass er den letzten Alkohol am Vorabend getrunken hatte. Wohl deutlich zu viel! Die Polizei weist darauf hin, dass das Problem des Restalkohols von vielen Verkehrsteilnehmern unterschätzt wird. Wer abends deutlich zu viel Alkohol konsumiert, ist häufig am folgenden Morgen noch nicht fahrtüchtig und sollte sein Fahrzeug stehen lassen.|pilan RoBi

