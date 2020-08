Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer überschlägt sich

Glanbrücken (ots)

38 Jahre alte Fahrer wird am Sonntagabend bei einem Unfall auf der L 373 zwischen Kirrweiler und Glanbrücken erheblich verletzt. Der Mann fuhr gemeinsam mit einem Bekannten in Richtung Glanbrücken. Auf gerader Strecke geriet er aus Unachtsamkeit mit seinem Motorrad in den Straßengraben und kam anschließend zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Noch an der Unfallstelle wurde er von der Besetzung eines alarmierten Rettungshubschraubers versorgt und im Anschluss in eine Klinik geflogen. Sein Motorrad wurde stark beschädigt, von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. |pilek

