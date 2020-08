Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Waldmohr (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15.08.2020, 17:00 Uhr und Sonntag, 16.08.2020 08:00 Uhr, kam es in der Eichelscheiderstraße in Waldmohr zu einer Verkehrsunfallflucht. Vor dem Anwesen 46 beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug das ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug der Geschädigten im Frontbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 06373/822-111 oder unter der Email pwschoenenberg-Kuebelberg@polizei.rlp.de |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-100

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell