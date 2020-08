Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Glück im Unglück

Lauterecken (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor ein 52 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagmorgen die Kontrolle über sein Zweirad. Deshalb kam der Mann beim Befahren der K 39 von Cronenberg kommend in Fahrtrichtung Lauterecken im Bereich einer scharfen Kurve zu Fall. Während der Rettungsarbeiten war die Strecke für etwa 45 Minuten voll gesperrt, wobei eine größere Anzahl von Feuerwehrleuten, Sanitätern und Notärzten im Einsatz waren. Auch wurde zunächst vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert. Letztendlich waren die Verletzungen des 52-jährigen weniger schlimm als zunächst befürchtet. Dennoch musste er zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

