Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus einem Pkw

Celle (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 21.11., zwischen 14:00 und 18:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter im Westfeld in Nienhagen aus einem unverschlossenen blauen Renault Matra Espace den im Zündschloss steckenden Fahrzeugschlüssel, den Fahrzeugschein und ein schwarzes Taschenmesser entwendet. Der Pkw war auf dem Grünstreifen vor einer Kfz-Werkstatt abgestellt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen unter 05144/9866-0 zu melden.

