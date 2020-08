Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu tief in Glas geschaut

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Bei mehreren Alkohol - und Drogenkontrollen im Stadtgebiet und im weiteren Donnersbergkreis hat die Polizei einen alkoholisierten Fahrzeugführer erwischt. Am frühen Samstagabend hat die Polizei "Am Weidengarten" in Rockenhausen einen 72-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Ein Schnelltest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell