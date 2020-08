Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Wohnwagens

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Samstagabend entwendeten unbekannte Täter in der Pitzstraße einen dort abgestellten weißen Wohnwagen mit KH-Kennzeichen. Eine Anwohnerin sah gegen 23:10 Uhr, wie dieser an einen weißen Transporter angehängt wurde, dachte jedoch, dass dieser zu den Eigentümern gehört. Die Kupplung des Wohnanhängers war mit einem Kastenschloss gesichert. Der Gesamtwert wird auf rund zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

