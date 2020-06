Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt bei Bahnübergang an der B 3

Weinheim (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes im Stellwerk der Deutschen Bahn kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einer Störung der Beschrankung an der B 3 in Weinheim. Da sich die Schranken nicht mehr öffnen ließen, wurde der Verkehr der Bergstraße (B 3) sowohl in nördliche als auch in südliche Richtung blockiert. Die Polizei leitete den aufgestauten Verkehr örtlich ab. Die Störung war um ca. 17.30 Uhr behoben, so dass der Fahrzeugverkehr den Bahnübergang wieder ungehindert passieren konnte.

