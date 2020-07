Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbiss

Geilenkirchen (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Geilenkirchen drang am Sonntag (19. Juli), gegen 18.40 Uhr, gewaltsam in ein Einkaufszentrum an der Herzog-Wilhelm-Straße ein. Im Inneren entwendete er aus einem Imbiss mehrere Flaschen Instantkaffee. Als er bemerkte, dass er von einem Zeugen beobachtet wurde, flüchtete er über eine Rolltreppe ins Obergeschoss und schlug dort mit einem Feuerlöscher eine Glasscheibe ein. Von dort aus gelangte er auf ein Parkdeck. Der Zeuge, der ihm gefolgt war, versuchte ihn festzuhalten. Daraufhin wurde er vom Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann riss sich los und flüchtete abermals. Durch hinzu gerufene Polizeibeamte konnte er jedoch kurz darauf im Nahbereich festgenommen werden. Er wurde vorläufig festgenommen und die Beamten fertigten eine Anzeige gegen ihn. Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Fall dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell