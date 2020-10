Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

HeinsbergHeinsberg (ots)

Die Polizei wurde am 27. Oktober (Dienstag), gegen 8.25 Uhr, zu einem Parkplatz an der Apfelstraße gerufen, wo an einem Pkw BMW die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden war. Das Innere des Fahrzeuges wurde augenscheinlich durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell