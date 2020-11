Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Modeboutique

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag, den 06.11.2020, auf Samstag, den 07.11.2020, Zutritt in ein Modegeschäft in der Schillerstraße, Stadtteil Oggersheim, und entwendeten Kleidungsstücke sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Rufnummer 0621/963-2222, zu melden.

