POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Die Polizei Lingen hat am 23. Oktober in der Bernd-Rosemeyer-Straße ein Fahrrad sichergestellt. Es wurde vermutlich aus dem Fahrradunterstand am Bahnhof in Lingen entwendet. Es handelt sich dabei um ein weißes Fahrrad der Marke "Raleigh" (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

