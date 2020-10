Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleidercontainer in Brand gesetzt

Wassenberg (ots)

Unbekannte zündeten am Samstag (17. Oktober), gegen 0.10 Uhr, einen Kleidercontainer an, der an der Brabanter Straße stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0.

