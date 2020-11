Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Ritterstraße wurde am Mittwoch, 11. November, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr, eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchwühlten Schubladen und Schränke. Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sind an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

