Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-RhynernHamm-Rhynern (ots)

Leicht verletzt wurde eine 60-jährige Beifahrerin eines Skodas bei einem Verkehrsunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in der Nähe der Werler Straße am Mittwoch, 11. November. Gegen 18.25 h bog ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer nach links Richtung Mc Donalds ab und stieß dabei gegen einen entgegenkommenden Skoda eines 61-Jährigen. Der Skoda wurde durch den Zusammenstoß gegen einen verkehrsbedingt stehenden VW Polo eines 72-Jährigen geschleudert. Die 60-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Die Fahrbahn der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße wurde für ungefähr 30 Minuten einseitig in Fahrtrichtung Werler Straße gesperrt. (kt)

