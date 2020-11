POL-HB: Nr.: 0782 --Ladendieb in Untersuchungshaft

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Findorff, Hemmstraße Zeit: 23.11.2020, 17:50 Uhr

Am Montagabend stahl ein 37-jähriger Ladendieb Tabak aus einem Supermarkt in Bremen Findorff und bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer. Später konnte er von der Bundespolizei festgenommen werden.

Gegen 17:50 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Hemmstraße, wie der 37 Jahre alte Mann Tabakwaren aus einer Vitrine herausholte und sie in seinen Rucksack steckte. Als der Mann dann an ihrer Kasse vorbei lief, ohne zu bezahlen, rief sie einen 36 Jahre alten Ladendetektiv dazu. Der 36-Jährige versuchte den mutmaßlichen Ladendieb zu stoppen, indem er ihn am Arm festhielt. Daraufhin zog der Dieb ein Messer und bedrohte ihn. Er ließ daraufhin von dem 37-Jährigen ab. Als der Mann floh, rief der Detektiv die 110 und beschrieb den kurz darauf eintreffenden Polizisten den Dieb.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann später am Bremer Hauptbahnhof fest. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Bremen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen ihn.

