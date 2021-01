Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.01.2021, gegen 10:00 Uhr, kam ein LKW mit weißer Plane in der Wallbrunnstraße in Lörrach von der Straße ab und rammte ein Werbeschild, welches erheblich beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel.: 07621 176-0, sucht Zeugen des Unfalls.

