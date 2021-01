Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: festhängender LKW aufgrund Schneefall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 14.01.2021, gegen 15:00 Uhr, stellten die Beamten einen festhängenden LKW auf der Vöhrenbacher Straße fest. Der 45-jährige Fahrzeuglenker war auf dem Weg in Fahrtrichtung Eisenbach. Aufgrund von starkem Schneefall wiesen die Beamten den Fahrer an, mit seinem Fahrzeug umzukehren, da ein durchkommen mit dem LKW witterungsbedingt nicht möglich war.

Gegen 19:00 Uhr wurde der Fahrer erneut hängend auf der L172 festgestellt. Eine Bergung war aufgrund der bestehenden Witterungsverhältnisse bis zum derzeitigen Zeitpunkt (15.01.2021) nicht möglich. Der Fahrzeuglenker hatte trotz der Sperrstufe keine vorgeschriebenen Schneeketten angelegt.

Er wird sich nun wegen Verstoßes gegen die Schneekettenpflicht verantworten müssen.

