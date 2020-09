Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Motorradunfall auf der B 62 bei Kirtotf

Fulda (ots)

Gegen 13.30 Uhr kam es heute auf der B 62 bei Krtorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der tödlich verletzte Motorradfahrer war in einer Gruppe von fünf Motorradfahrern in Richtung Heimertshausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und geriet nach rechts in die Schutzplanke.

Rettungskräfte bemühten sich um den verletzten Fahrer, der jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Neben den Rettungskräften und der Polizei wurde an der Unfallstelle auch ein Gutachter zur Unfallursachenermittlung hinzugezogen. Die B 62 war für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

