Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201109.8 Brokstedt: Einbruch in Supermarkt

BrokstedtBrokstedt (ots)

In der Nacht zu heute sind Unbekannte in einen Supermarkt in Brokstedt eingebrochen. Sie erbeuteten eine größere Menge an Tabakwaren, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen vier Täter gegen 03.35 Uhr gewaltsam über eine Tür in den Edeka-Markt in der Dorfstraße ein. Sie hatten es ausschließlich auf Tabakwaren abgesehen, wovon sie eine größere, noch nicht genau zu beziffernde Anzahl entwendeten. Die Tat ereignete sich innerhalb nur weniger Minuten, im Anschluss flüchtete das Quartett zu Fuß in Richtung Kirchenstraße.

Nach der Auswertung von Videomaterial lässt sich sagen, dass die Einbrecher athletisch waren und überwiegend schwarze Kleidung trugen. Eine Person hatte einen roten Pullover an, eine andere eine olivfarbene Hose. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder wer innerhalb von Brokstedt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

