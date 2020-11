Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201109.7 Itzehoe: E-Biker bei Unfall schwer verletzt

ItzehoeItzehoe (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich der Fahrer eines E-Bikes am Sonntagnachmittag in Itzehoe schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Um 15.40 Uhr war eine 55-Jährige mit einem Caddy auf der Edendorfer Straße unterwegs und beabsichtigte, in den Kreisel der Lindenstraße einzubiegen. Hierbei stieß sie mit einem 79-Jährigen Biker zusammen, der sich aus Richtung der Lehmwohldstraße kommend bereits im Kreisel befand und vorfahrtberechtigt war. Der Pedelec-Fahrer aus Itzehoe kam im Zuge der Kollision zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Unfallverursacherin blieb unversehrt. An ihrem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell