Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201109.6 Itzehoe: Berauscht und mit Drogen auf dem E-Scooter unterwegs

ItzehoeItzehoe (ots)

Am Freitag der vergangenen Woche hat eine Streife in Itzehoe nach einem gescheiterten Fluchtversuch den jugendlichen Fahrer eines E-Rollers überprüft. Der stand unter dem Einfluss von Drogen und führte einige Betäubungsmittel mit sich.

Um 16.00 Uhr entschlossen sich Beamte, den Fahrer eines E-Rollers auf dem Langen Peter zu kontrollieren. Mit einer Flucht in Richtung Planschbecken versuchte der Itzehoer sich dieser Maßnahme zu entziehen. Zu Fuß und mit dem Streifenwagen nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf und ergriffen den 17-Jährigen schließlich an den Tennishallen im Juliengardeweg. Der Rollerfahrer roch stark nach Cannabis, verweigerte jedoch einen Drogenvortest, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe bei ihm anordneten. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen entdeckten die Beamten zudem unter anderem eine grüne, krautähnliche Substanz, vermutlich Cannabis, Tabletten und Bargeld und stellten diese Dinge sicher. Eine Tüte mit weiteren Drogen hatte der 17-Jährige hinter einem Baum versteckt. Eine Staatsanwältin ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an, hierbei fanden die Polizisten keine weiteren Beweismittel auf.

Der Itzehoer muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

