Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201109.4 Brunsbüttel: Zeugen nach diversen Sachbeschädigungen gesucht!

BrunsbüttelBrunsbüttel (ots)

Seit Juli 2020 ist es in Brunsbüttel vermehrt zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gekommen. Täter hat die Polizei in dieser Sache bisher nicht ermittelt - sie sucht daher dringend nach Zeugen.

Eine erste Tat verzeichneten die Beamten am 13. Juli 2020. Unbekannte beschädigten den Außenspiegel eines im Dithmarscher Ring abgestellten Wagens. Bis zum 11. Oktober 2020 notierten die Ermittler sechs weitere Sachbeschädigungen, überwiegend durch Abtreten beziehungsweise Abbrechen von Fahrzeugspiegeln. Die Tatorte lagen in der Loewestraße, in der Schulstraße, der Posadowskystraße, der Friesenstraße und am Schlesierplatz. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, sollten sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

